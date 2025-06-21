Антонио Конте: «Мы – это то, что нам дает семья, и сейчас ее влияния не хватает все сильнее. Воспитание, дух самопожертвования, ценности – все утрачивается. Моя семья знает цену деньгам»
Антонио Конте порассуждал о влиянии семьи на личность.
– Меня воспитывали очень строго, мы – это то, что нам дает семья. Сейчас влияния семьи не хватает все сильнее и сильнее. Воспитание, дух самопожертвования, ценности – все это утрачивается. Виттория (дочь Конте – Спортс”) знает, кто мы, как мы себя ведем, у нее те же принципы, что и у нас.
Да, мы обеспеченная семья, работа позволила нам жить в достатке, но мы знаем цену деньгам. Все достигается трудом, усилиями. Жертвами, отказами.
– Самая большая жертва?
– Работа часто уводит меня далеко от семьи. Не видеть все этапы взросления дочери – это большая потеря. Когда вдруг замечаешь, что она выросла, осознаешь с горечью, что пропустил какие-то моменты. За все приходится платить определенную цену, – сказал главный тренер «Наполи».
Что теперь будет с «Торпедо»?7591 голос
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere della Sera
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