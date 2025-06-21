Даниэл Карвальо: «Футбольная столица России – Москва. Других вариантов быть не может»
Даниэл Карвальо не считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.
«Конечно, футбольная столица России – Москва.
Других вариантов быть не может», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.
Что теперь будет с «Торпедо»?8006 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости