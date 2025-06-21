Тикнизян и «Црвена Звезда» подписали контракт по схеме «2+1». «Локо» получит 1,7+0,5 млн евро и 10% от суммы перепродажи защитника (Иван Карпов)
Наир Тикнизян подписал контракт с «Црвеной Звездой».
26-летний защитник и сербский клуб заключили соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон, сообщает инсайдер Иван Карпов. Зарплата футболиста составит 700 тысяч евро в год.
«Локомотив» получит за трансфер игрока 1,7 миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 0,5 млн. Кроме того, москвичам полагаются 10% от суммы следующей продажи Тикнизяна.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Наир провел 23 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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