Тикнизян и «Црвена Звезда» подписали контракт по схеме «2+1». «Локо» получит 1,7+0,5 млн евро и 10% от суммы перепродажи защитника (Иван Карпов)

Наир Тикнизян подписал контракт с «Црвеной Звездой».

26-летний защитник и сербский клуб заключили соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон, сообщает инсайдер Иван Карпов. Зарплата футболиста составит 700 тысяч евро в год.

«Локомотив » получит за трансфер игрока 1,7 миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 0,5 млн. Кроме того, москвичам полагаются 10% от суммы следующей продажи Тикнизяна .

В минувшем сезоне Мир РПЛ Наир провел 23 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь .