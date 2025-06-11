«Ростов» и «Крылья» ведут переговоры с «Локомотивом» об аренде Сулейманова. Сделка с «Балтикой» «встала на паузу в последний момент» («Чемпионат»)

Тимур Сулейманов интересен «Ростову» и «Крыльям Советов».

Эти клубы ведут переговоры с «Локомотивом » об аренде 25-летнего нападающего, сообщает «Чемпионат».

Ранее «Балтика » договорилась с железнодорожниками о переходе игрока, но в последний момент «сделка встала на паузу». Этим воспользовались ростовский и самарский клубы.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сулейманов принял участие в 29 матчах, проводя на поле в среднем 25 минут, и забил 1 гол. Его статистика – здесь .