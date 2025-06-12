«Ростов» арендует Сулейманова у «Локомотива» на один сезон («Чемпионат»)

Тимур Сулейманов перейдет в «Ростов».

Желто-синие договорились с нападающим «Локомотива » о его переходе на правах годичной аренды, сообщает «Чемпионат».

Сейчас ростовчане согласовывают последние детали сделки с московским клубом.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сулейманов принял участие в 29 матчах, проводя на поле в среднем 25 минут, и забил 1 гол. Его статистика – здесь .