«Ростов» арендует Сулейманова у «Локомотива» на один сезон («Чемпионат»)
Тимур Сулейманов перейдет в «Ростов».
Желто-синие договорились с нападающим «Локомотива» о его переходе на правах годичной аренды, сообщает «Чемпионат».
Сейчас ростовчане согласовывают последние детали сделки с московским клубом.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Сулейманов принял участие в 29 матчах, проводя на поле в среднем 25 минут, и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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