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  • Черчесов о слухах про сборную Польши: «Видимо, в стране не забыли результаты нашей работы в «Легии». Но никаких официальных обращений пока не поступало»
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Черчесов о слухах про сборную Польши: «Видимо, в стране не забыли результаты нашей работы в «Легии». Но никаких официальных обращений пока не поступало»

Станислав Черчесов высказался о возможном назначении в сборную Польши.

Ранее сообщалось, что Черчесов – один из кандидатов на пост главного тренера сборной Польши. 

В четверг появилась информация о том, что вы входите в число кандидатов на пост главного тренера национальной команды Польши. Работает память об успехах «Легии», с которой ваш штаб весной 2016 года сделал золотой дубль?

– Видимо, СМИ и блогеры в этой стране действительно не забыли результаты нашей работы. И знают, что я знаком с президентом Польского футбольного союза Цезари Кулешей, а также еще до заключения контракта с «Ференцварошем» был очень близок к тому, чтобы принять сборную.

Но сейчас никаких официальных обращений ни от Кулеши, ни от других представителей федерации по поводу национальной команды ко мне пока не поступало, – сказал бывший главный тренер сборной России. 

«Назначение Черчесова в сборную Польши в современных реалиях невозможно. Никто не поймет, что ее возглавит русский, будет скандал». Польский журналист Куча о тренере

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСтанислав Черчесов
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Польша
Цезари Кулеша
logoСборная Польши по футболу
logoЛегия
Федерация футбола Польши
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