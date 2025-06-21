Владелец «Торпедо» просил отпустить его под залог в 50 млн рублей. Суд отказал Соболеву

Владелец «Торпедо» просил отпустить его под залог.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

Сегодня Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева под стражу на два месяца.

Руководитель московского клуба просил отпустить его под залог, сообщил адвокат Александр Добровинский. Прошение было отклонено.

«Предлагали избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов рублей», – сказал юрист.

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