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Джексон извинился за удаление в матче «Челси» и «Фламенго»: «До сих пор не понимаю, как это произошло. Ответственность полностью на мне. Сделаю выводы и вернусь сильнее»

Николас Джексон извинился за удаление в матче с «Фламенго».

«Челси» уступил бразильскому клубу во 2-м туре группового этапа клубного ЧМ со счетом 1:3. 

Нападающий лондонцев Джексон вышел на замену на 64-й минуте встречи и был удален на 68-й – он ударил шипами в голень Айртона. Судья Иван Бартон показал сенегальцу прямую красную карточку. 

«Я хочу извиниться. Перед клубом, тренерами, партнерами и болельщиками – я подвел вас. Честно говоря, я очень зол на себя из-за еще одного удаления.

Я каждый день усердно работаю, чтобы помогать команде, а не ставить ее в такое положение. Я до сих пор не до конца понимаю, как это произошло. Но одно ясно: это не было намеренно. Просто футбольный момент, который пошел не так.

Никаких оправданий. Я полностью беру ответственность на себя. Я все переосмыслю, сделаю выводы и вернусь сильнее – ради эмблемы и ради всех, кто в меня верит. Простите. Простите. Простите», – написал Джексон

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Николаса Джексона
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