Джексон получил ноль за матч с «Фламенго» от Football.London. Выше всех оценили Нету – на 7 баллов
Football.London поставил Джексону ноль за матч с «Фламенго».
«Челси» уступил бразильцам (1:3) во 2-м туре клубного чемпионата мира.
Нападающий лондонцев Джексон вышел на замену на 64-й минуте встречи и был удален уже через 4 минуты. На 68-й он ударил шипами в голень защитнику бразильцев Айртону. Судья Иван Бартон показал сенегальцу прямую красную карточку.
Football.London поставил Джесону ноль по итогу матча. Остальные игроки получили оценки от 4 до 6 баллов.
Выше всех оценили игру Педру Нету, ему издание поставило 7 баллов. Полузащитник провел на поле весь матч, получив желтую карточку за фол на 23-й минуте встречи.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football.London
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