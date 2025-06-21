«Ювентус» контактировал с Джексоном, «Наполи» форвард тоже интересен. «Челси» уже не считает его неприкосновенным

Николас Джексон интересен командам из Италии.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, «Ювентус », который ищет нападающего с такими характеристиками, уже провел предварительные переговоры со стороной игрока «Челси ».

Интерес к сенегальцу также проявляет «Наполи » – но неаполитанцы уделяют больше внимания работе над подписанием Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля » или Лоренцо Лукки из «Удинезе».

Отмечается, что в лондонском клубе больше не считают Джексона неприкосновенным.

В минувшем сезоне АПЛ Николас провел 30 матчей, отличившись 10 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .