«Ювентус» контактировал с Джексоном, «Наполи» форвард тоже интересен. «Челси» уже не считает его неприкосновенным
Николас Джексон интересен командам из Италии.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, «Ювентус», который ищет нападающего с такими характеристиками, уже провел предварительные переговоры со стороной игрока «Челси».
Интерес к сенегальцу также проявляет «Наполи» – но неаполитанцы уделяют больше внимания работе над подписанием Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» или Лоренцо Лукки из «Удинезе».
Отмечается, что в лондонском клубе больше не считают Джексона неприкосновенным.
В минувшем сезоне АПЛ Николас провел 30 матчей, отличившись 10 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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