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«Ювентус» контактировал с Джексоном, «Наполи» форвард тоже интересен. «Челси» уже не считает его неприкосновенным

Николас Джексон интересен командам из Италии.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, «Ювентус», который ищет нападающего с такими характеристиками, уже провел предварительные переговоры со стороной игрока «Челси».

Интерес к сенегальцу также проявляет «Наполи» – но неаполитанцы уделяют больше внимания работе над подписанием Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» или Лоренцо Лукки из «Удинезе». 

Отмечается, что в лондонском клубе больше не считают Джексона неприкосновенным. 

В минувшем сезоне АПЛ Николас провел 30 матчей, отличившись 10 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoпремьер-лига Англия
logoНаполи
logoНиколас Джексон
logoЮвентус
возможные трансферы
logoЧелси
logoсерия А Италия
logoУдинезе
logoДарвин Нуньес
logoЛиверпуль
logoЛоренцо Лукка
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