Андрей Канчельскис: «В «Зенит» кто-то приезжает за деньгами, которые в Европе не заработать. У каждого свои ценности – Модрич в Саудовскую Аравию не поехал»

Андрей Канчельскис заявил, что легионеры приезжают в «Зенит» за деньгами.

Ранее сообщалось , что клуб из Санкт-Петербурга может купить 28-летнего полузащитника «Фламенго» Жерсона за 25 млн евро.

«Кто-то приезжает в «Зенит » за деньгами, которые в Европе они не заработают. А кто-то хочет участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а мы в данный момент там не играем.

Почему-то некоторые футболисты остаются в Европе, понимая, что команда в Лиге чемпионов играет, а кто-то едет в Саудовскую Аравию.

Что, Бензема не за деньгами поехал? Модричу предложили – он не поехал. У каждого свои ценности и принципы. Потому и к «Зениту» кто-то не приезжает.

Не играя в еврокубках, даже у перспективного футболиста мало шансов попасть в сборную», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис .

Борис Ротенберг-старший: «Зенит» подвел меня, город и всех жителей Санкт-Петербурга. Год столетия, и ни одного трофея… Сами виноваты»