  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Канчельскис: «В «Зенит» кто-то приезжает за деньгами, которые в Европе не заработать. У каждого свои ценности – Модрич в Саудовскую Аравию не поехал»
6

Андрей Канчельскис: «В «Зенит» кто-то приезжает за деньгами, которые в Европе не заработать. У каждого свои ценности – Модрич в Саудовскую Аравию не поехал»

Андрей Канчельскис заявил, что легионеры приезжают в «Зенит» за деньгами.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга может купить 28-летнего полузащитника «Фламенго» Жерсона за 25 млн евро.

«Кто-то приезжает в «Зенит» за деньгами, которые в Европе они не заработают. А кто-то хочет участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а мы в данный момент там не играем.

Почему-то некоторые футболисты остаются в Европе, понимая, что команда в Лиге чемпионов играет, а кто-то едет в Саудовскую Аравию.

Что, Бензема не за деньгами поехал? Модричу предложили – он не поехал. У каждого свои ценности и принципы. Потому и к «Зениту» кто-то не приезжает.

Не играя в еврокубках, даже у перспективного футболиста мало шансов попасть в сборную», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.

Борис Ротенберг-старший: «Зенит» подвел меня, город и всех жителей Санкт-Петербурга. Год столетия, и ни одного трофея… Сами виноваты»

Что теперь будет с «Торпедо»?6759 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoЗенит
logoАль-Иттихад Джидда
logoпремьер-лига Россия
logoКарим Бензема
logoАндрей Канчельскис
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛука Модрич
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Медведев: «В РПЛ тяжелее забивать, чем в топ-лигах – многие команды играют в оборонительный футбол. Наш футбол никуда не скатился по качеству»
113 минут назад
Аршавин про Батракова в «Зените»: «Он сильный, уровень соответствует. Но взять его сейчас, наверное, невозможно – либо только за космические деньги»
48сегодня, 11:23
Борис Ротенберг-старший: «Зенит» подвел меня, город и всех жителей Санкт-Петербурга. Год столетия, и ни одного трофея… Сами виноваты»
95сегодня, 09:32
Главные новости
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер» против «Урава Ред Даймондс», «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Мамелоди Сандаунс»
1078сегодня, 13:03
За какой клуб играет Лаутаро Мартинес? А Рамос? Простой тест на поиск пар
11 минут назадТесты и игры
Александр Медведев: «В РПЛ тяжелее забивать, чем в топ-лигах – многие команды играют в оборонительный футбол. Наш футбол никуда не скатился по качеству»
113 минут назад
«Реал» не станет покупать Штиллера. «Штутгарт» хотел 50+ млн евро за хавбека (As)
1120 минут назад
«Барса» заплатит 28 млн евро премиальных за сезон-2024/25. Игроки получат 25 млн, тренеры и сотрудники клуба – 3 млн (As)
533 минуты назад
Колосков о руководстве «Торпедо»: «Зачем их сразу в СИЗО сажать? Они разве убили, застрелили или живьем кого-то закопали? Это приличные люди»
2139 минут назад
ЦСКА и Гайич договорились продлить контракт на 2 года (Иван Карпов)
1851 минуту назад
Тикнизян и «Црвена Звезда» подписали контракт по схеме «2+1». «Локо» получит 1,7+0,5 млн евро и 10% от суммы перепродажи защитника (Иван Карпов)
15сегодня, 14:10
Карпин о российских футболистах: «Пускай выигрывают конкуренцию у бразильцев – тогда сборная будет сильнее. Если они будут играть просто потому, что русские должны играть, прогресса не будет»
26сегодня, 13:56
Адвокат владельца «Торпедо» об аресте Соболева: «Политическое решение, я удивлен. Человеку скоро 69 лет, у него хронические болезни, есть возможность находиться на домашнем аресте»
16сегодня, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин о возвращении из Испании: «Вы не представляете, как сложно было давать интервью на русском, я сначала переводил в голове фразу с испанского. Ушло время, чтобы адаптироваться»
526 минут назад
«Милан» предложил 16+4 млн евро за Герру. «Валенсия» отказала и хочет около 30 млн за хавбека (As)
355 минут назад
«Интер» – «Урава Ред Даймондс». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 14:08
«Мамелоди Сандаунс» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
1сегодня, 14:00
37-летний Иличич перешел в словенский «Копер». Экс-хавбек «Аталанты», «Фиорентины» и «Палермо» выступал за «Марибор»
3сегодня, 13:57Фото
Игнатов интересен «Крыльям» и «Сочи». Хавбек покинул «Спартак» свободным агентом
8сегодня, 13:29
Мозамбику интересен матч с Россией: «Сделаем хоть завтра. Что для этого требуется?»
16сегодня, 11:12
Тимощук о заявлении «Зенита» после чемпионства «Краснодара»: «Мы будем жить по-новому? Раз заявили, будем соответствовать. Сделаем все возможное, чтобы вернуть титул домой»
5сегодня, 11:01
Зобнин о Заболотном: «Говорят, что он игрок не уровня «Спартака»? У нас «выстреливали» футболисты хуже, а бывало, что приезжали звезды и ничего не показывали»
16сегодня, 10:43
Кэрролл покинул «Бордо». Форвард забил 11 голов в 21 матче 4-й лиги Франции и зарабатывал 3500 евро в месяц
9сегодня, 10:20