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  • Ханси Флик: «Ямаль – гений, он умный парень, с его талантом нужно много работать. Педри гениален, он станет одним из лидеров «Барсы» в ближайшие годы»
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Ханси Флик: «Ямаль – гений, он умный парень, с его талантом нужно много работать. Педри гениален, он станет одним из лидеров «Барсы» в ближайшие годы»

Ханси Флик назвал Ламина Ямаля и Педри гениальными игроками.

«Я часто это повторяю: Ямаль – гений. И ему всего 17 лет. Мы должны его поддерживать.

Пока все хорошо, но если он хочет оставаться на высоком уровне ближайшие 15 лет, ему нужно не только хорошо тренироваться, но и ментально быть готовым к этому пути.

Он умный парень. В футболе мало просто получать удовольствие – нужно и много работать. Игроки с его талантом обязаны это понимать. В команде у него есть отличные примеры, например, Рафинья, который к тому же очень в него верит», – сказал тренер «Барсы».

Также Флик отметил талант 22-летнего полузащитника Педри. 

«Он гениален. Когда мяч у Педри – за ним одно удовольствие наблюдать. Здорово, что он у нас в команде. Уверен, в ближайшие годы он станет одним из ее лидеров. Ему ведь всего 22!» – заявил Флик. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Diario Sport
logoХанс-Дитер Флик
logoПедри
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРафинья Диас
logoСборная Испании по футболу
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