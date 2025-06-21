«Интер» хотел арендовать Рэшфорда. «МЮ» надеется продать форварда, но тот не готов снизить зарплату, а также перейти в Саудовскую Аравию или клуб из Лондона (MEN)
«Интер» хотел арендовать Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».
По данным Manchester Evening News, клуб хочет продать 27-летнего форварда за 40 млн фунтов, но предложений пока нет.
Ситуация осложняется тем, что Рэшфорд готов перейти только в команду, выступающую в Лиге чемпионов, и не рассматривает предложения из Саудовской Аравии.
Он не хочет идти на сокращение зарплаты, которая составляет 325 000 фунтов в неделю, а также переходить в один из лондонских клубов.
«Интер» интересовался Рэшфордом, но итальянцы согласны только на аренду нападающего. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2028 года.
Ранее сообщалось, что Рэшфорд хочет играть за «Барсу» и готов пойти на сокращение зарплаты, но каталонцы предпочитают Нико Уильямса и Луиса Диаса.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Manchester Evening News
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