«Интер» хотел арендовать Рэшфорда. «МЮ» надеется продать форварда, но тот не готов снизить зарплату, а также перейти в Саудовскую Аравию или клуб из Лондона (MEN)

«Интер» хотел арендовать Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».

По данным Manchester Evening News, клуб хочет продать 27-летнего форварда за 40 млн фунтов, но предложений пока нет.

Ситуация осложняется тем, что Рэшфорд готов перейти только в команду, выступающую в Лиге чемпионов, и не рассматривает предложения из Саудовской Аравии.

Он не хочет идти на сокращение зарплаты, которая составляет 325 000 фунтов в неделю, а также переходить в один из лондонских клубов.

«Интер » интересовался Рэшфордом, но итальянцы согласны только на аренду нападающего. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед » рассчитан до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд хочет играть за «Барсу» и готов пойти на сокращение зарплаты, но каталонцы предпочитают Нико Уильямса и Луиса Диаса.