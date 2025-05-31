«Барселона» не хочет покупать Рэшфорда за 40 млн евро – лучше вложиться в Диаса. Есть вариант с арендой за 5-10 млн евро, покрытием зарплаты Маркуса и опцией выкупа

«Барселона» не планирует покупать Маркуса Рэшфорда этим летом.

Diario Sport сообщает, что каталонцы прорабатывают трансфер форварда «Манчестер Юнайтед » на тот случай, если из-за проблем с финансовым фэйр-плей не удастся купить Луиса Диаса («Ливерпуль »).

«Блауграна» хочет арендовать англичанина и платить 40 млн евро не собирается. В клубе считают, что если и тратить большие деньги, то лучше на Диаса или кого-то еще.

«МЮ» пока отказывается обсуждать варианты, не предполагающие покупку Рэшфорда. «Барселона » же может предложить «МЮ» аренду с выплатой 5-10 млн евро. В этом случае каталонцы всю зарплату форварда возьмут на себя, а также получат право выкупа Маркуса по завершении сезона.

Отмечается, что сам игрок готов пойти на существенные финансовые уступки ради возможности играть за «Барселону».

При этом все указывает на то, что «МЮ» может согласиться на такую сделку лишь в том случае, если под конец трансферного окна других вариантов не останется.