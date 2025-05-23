«МЮ» надеется выручить 90 млн фунтов от продажи Рэшфорда, Санчо и Антони

«Манчестер Юнайтед» хочет заработать на продаже отправленных в аренду игроков.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы рассчитывают продать Маркуса Рэшфорда , Джейдона Санчо и Антони. Они надеются выручить в общей сложности около 90 млн фунтов.

Рэшфорд этой зимой присоединился к «Астон Вилле », Антони – к «Бетису». Санчо играет за «Челси » с начала сезона, и лондонцы обязаны его выкупить за 20-25 млн фунтов, но могут расторгнуть это соглашение, если выплатят компенсацию в размере 5 млн.