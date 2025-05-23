«МЮ» надеется выручить 90 млн фунтов от продажи Рэшфорда, Санчо и Антони
«Манчестер Юнайтед» хочет заработать на продаже отправленных в аренду игроков.
Как сообщает The Telegraph, манкунианцы рассчитывают продать Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Антони. Они надеются выручить в общей сложности около 90 млн фунтов.
Рэшфорд этой зимой присоединился к «Астон Вилле», Антони – к «Бетису». Санчо играет за «Челси» с начала сезона, и лондонцы обязаны его выкупить за 20-25 млн фунтов, но могут расторгнуть это соглашение, если выплатят компенсацию в размере 5 млн.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
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