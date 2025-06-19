Мутко считает, что США не смогут провести ЧМ лучше России: «Это невозможно. Чемпионат мира должен быть праздником, куда съезжаются все культуры»
Виталий Мутко считает, что США не смогут повторить успех ЧМ-2018 в России.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.
Бывшего президента РФС и экс-министра спорта спросили, смогут ли Штаты провести чемпионат мира лучше России.
«Нет, это невозможно. Сейчас идет клубный чемпионат мира, мы видим, как он проходит и какое к нему внимание. Чемпионат мира с таким количеством команд будет сделать крайне сложно. Это огромные перелеты.
Тем более чемпионат мира должен быть праздником, куда съезжаются все культуры. Это немного другое», – сказал Мутко.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
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