Кузяев о том, почему не вернулся в «Зенит» в 2024-м: «Одного года в Европе мне недостаточно, я приходил не для галочки. Рановато возвращаться»

Далер Кузяев может рассмотреть возвращение в «Зенит».

Полузащитник выступал за петербургский клуб с 2017 по 2023 год, откуда перешел во французский «Гавр ».

– Давай представим будущее. Аршавин следующим летом приходит и говорит: «Далер, приезжай в «Зенит», вот тебе жирный контракт». Твои действия?

– Этим летом у меня тоже были разговоры с «Зенитом ». Мне дали понять, что двери для меня всегда открыты. Мне очень приятно, что «Зенит» до сих проявляет ко мне интерес.

Если следующим летом предложат вернуться, то я подумаю. Это не чужой для меня город, я провел потрясающие шесть лет в «Зените». Я рассмотрю это как один из вариантов. Скажу, что я обязательно подумаю – тщательно.

– Почему летом 2024-го ты этот вариант не рассмотрел?

– Одного года в Европе мне недостаточно. Я приходил сюда не для галочки, что я поиграл в Европе, какой я молодец, теперь можно возвращаться. Нет, рановато мне возвращаться в Россию. Мне хочется еще попытаться здесь, – сказал Кузяев в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».