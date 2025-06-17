Отец Кузяева об уходе Далера из «Гавра»: «Он и я довольны двумя годами во Франции. Планы на будущее пока не строим»
Отец Далера Кузяева высказался об уходе игрока из «Гавра».
Во вторник французский клуб объявил об уходе 32‑летнего Кузяева из клуба в связи с истечением срока контракта.
«Сейчас Далер отдыхает, планы на будущее пока не строим. Он и я довольны проведенными первыми двумя годами во Франции», – сказал Адьям Кузяев.
Хавбек выступал за «Гавр» с июля 2023 года. Он провел за французский клуб 46 матчей, забил 4 гола и сделал две голевые передачи.
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