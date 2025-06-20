«Байер» назвал Виртца «футбольным богом» в прощальном посте: «Спасибо за невероятное совместное путешествие. Флориан навсегда останется частью нашей семьи»
«Байер» назвал Флориана Виртца «футбольным богом» в прощальной публикации.
Ранее «Ливерпуль» официально объявил о трансфере полузащитника из немецкого клуба.
«Для некоторых прощаний особенно сложно найти нужные слова. «Байер» говорит: «Спасибо, Фло» – за пять с половиной волшебных лет в черно-красном цвете. За невероятное совместное путешествие.
Флориан Виртц переходит в «Ливерпуль», но он навсегда останется частью семьи «Байера».
Это прощальное письмо Флориану «футбольному богу» Виртцу...» – говорится в сообщении клуба.
Виртц о переходе в «Ливерпуль»: «Очень счастлив и горд, наконец-то это свершилось. Я хотел попробовать что-то совершенно новое, перейти в АПЛ. Надеюсь сделать все, что в моих силах»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Байера»
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