«Байер» назвал Виртца «футбольным богом» в прощальном посте: «Спасибо за невероятное совместное путешествие. Флориан навсегда останется частью нашей семьи»

«Байер» назвал Флориана Виртца «футбольным богом» в прощальной публикации.

Ранее «Ливерпуль» официально объявил о трансфере полузащитника из немецкого клуба.

«Для некоторых прощаний особенно сложно найти нужные слова. «Байер » говорит: «Спасибо, Фло» – за пять с половиной волшебных лет в черно-красном цвете. За невероятное совместное путешествие.

Флориан Виртц переходит в «Ливерпуль », но он навсегда останется частью семьи «Байера».

Это прощальное письмо Флориану «футбольному богу» Виртцу...» – говорится в сообщении клуба.

Виртц о переходе в «Ливерпуль»: «Очень счастлив и горд, наконец-то это свершилось. Я хотел попробовать что-то совершенно новое, перейти в АПЛ. Надеюсь сделать все, что в моих силах»