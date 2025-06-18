Директор «Боруссии» Ватцке о Виртце в «Ливерпуле»: «Настоящий позор, что такой игрок уходит из Бундеслиги. Я бы не был против, перейди он в «Баварию»

Ханс-Йоахим Ватцке назвал позором тот факт, что Бундеслига останется без Виртца.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Байера » официально перейдет в «Ливерпуль» в эту пятницу. Игроком также интересовалась «Бавария ».

«Это настоящий позор, особенно для Немецкой футбольной лиги, что такой игрок, как Флориан Виртц , уходит из Бундеслиги.

Я бы вообще не был против, если бы он перешел в «Баварию». Это было бы лучше для Бундеслиги.

Лучше бы он играл с Мусиалой в Мюнхене, но два таких хороших футболиста в любом случае найдут друг друга», – сказал управляющий директор «Боруссии» Дортмунд в интервью Kicker.