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  • Директор «Боруссии» Ватцке о Виртце в «Ливерпуле»: «Настоящий позор, что такой игрок уходит из Бундеслиги. Я бы не был против, перейди он в «Баварию»
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Директор «Боруссии» Ватцке о Виртце в «Ливерпуле»: «Настоящий позор, что такой игрок уходит из Бундеслиги. Я бы не был против, перейди он в «Баварию»

Ханс-Йоахим Ватцке назвал позором тот факт, что Бундеслига останется без Виртца.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Байера» официально перейдет в «Ливерпуль» в эту пятницу. Игроком также интересовалась «Бавария».

«Это настоящий позор, особенно для Немецкой футбольной лиги, что такой игрок, как Флориан Виртц, уходит из Бундеслиги.

Я бы вообще не был против, если бы он перешел в «Баварию». Это было бы лучше для Бундеслиги.

Лучше бы он играл с Мусиалой в Мюнхене, но два таких хороших футболиста в любом случае найдут друг друга», – сказал управляющий директор «Боруссии» Дортмунд в интервью Kicker.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoФлориан Виртц
Ханс-Йоахим Ватцке
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