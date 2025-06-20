Джикия близок к переходу в «Антальяспор». Защитник отправится в Турцию в ближайшие дни («Чемпионат»)

Георгий Джикия может продолжить карьеру в Турции.

Российский защитник близок к переходу в «Антальяспор», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В трансфере экс-капитана «Спартака» и сборной России заинтересован главный тренер турецкой команды Эмре Белезоглу. В ближайшие дни Джикия должен отправиться в Турцию для завершения трансфера.

Агент игрока Владимир Кузьмичев заявил, что договоренность еще не достигнута.

«Никакой договоренности на сегодняшний день с «Антальяспором» не существует. Мы ведем переговоры с турецкими клубами – это не секрет.

Но конкретно про клуб и состоявшийся переход можно будет говорить только тогда, когда мы подпишем контракт. Сейчас рано.

На сегодняшний день можно сказать, что Турция является приоритетом в плане продолжения карьеры для Георгия», – сказал Кузьмичев.

Прошлый сезон 31-летний защитник провел в «Химках». Статистику Джикии можно увидеть здесь .