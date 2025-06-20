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Гурцкая о Заболотном в «Спартаке»: «Болельщики, увидев его, перестанут болеть за футбол. Надеюсь, в «Лукойле» донесут до Алекперова, и это руководство ######## наконец»

Тимур Гурцкая раскритиковал возможный трансфер Антона Заболотного в «Спартак».

Ранее сообщалось, что контракт с форвардом по схеме «1+1» согласован. 

«Это не такой плохой трансфер на самом деле. Знаешь, почему я так думаю? Потому что наконец-то на это могут обратить внимание люди с «Лукойла», донесут до Алекперова, и это руководство «Спартака» ######## (выкинут – Спортс’‘) наконец. 

Потому что если они останутся, они реально доведут болельщиков «Спартака» до инфаркта. Потому что когда болельщики «Спартака» увидят, ##### (блин – Спортс’‘), что к Тушино приближается Заболотный, они захотят перестать болеть за футбол.

Я ####### (офигеваю – Спортс’‘), когда журналисты начинают говорить, что это отличный трансфер. Потратив 34 млн на двух нападающих, вот кого не хватало команде – это Заболотный.

И для этого обязательно спортивный директор нужен был испанский, чтобы привести в команду Заболотного.

Я бы на месте Малышева (гендиректор «Спартака» – Спортс’‘) и Кахигао (спортивный директор – Спортс’‘) написал заявление об уходе, было бы честно болельщикам сказать: «Я не справился, ####### (проиграл – Спортс’‘) конкуренцию «Локомотиву» [за Комличенко]».

Потому что не может «Спартак» проиграть ни одного игрока никому, кроме «Зенита», – заявил футбольный агент Тимур Гурцкая.    

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Это футбол, брат!»
logoАнтон Заболотный
Тимур Гурцкая
logoВагит Алекперов
Это футбол, брат!
logoФрансис Кахигао
logoОлег Малышев
брань
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Лукойл
болельщики
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