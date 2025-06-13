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Забарный и «ПСЖ» согласовали контракт до 2030 года (Николо Скира)

Илья Забарный близок к переходу в «ПСЖ».

По информации журналиста Николо Скиры, 22-летний защитник «Борнмута» согласовал контракт с парижанами до 2030 года. 

Ранее сообщалось, что Забарный сообщил «Борнмуту» о желании перейти в «ПСЖ». Английский клуб требуют за украинца 70 млн евро.

Подробная статистика выступлений Ильи – здесь.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
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