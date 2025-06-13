Забарный и «ПСЖ» согласовали контракт до 2030 года (Николо Скира)

Илья Забарный близок к переходу в «ПСЖ».

По информации журналиста Николо Скиры, 22-летний защитник «Борнмута » согласовал контракт с парижанами до 2030 года.

Ранее сообщалось , что Забарный сообщил «Борнмуту» о желании перейти в «ПСЖ ». Английский клуб требуют за украинца 70 млн евро.

Подробная статистика выступлений Ильи – здесь .