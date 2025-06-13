Забарный и «ПСЖ» согласовали контракт до 2030 года (Николо Скира)
Илья Забарный близок к переходу в «ПСЖ».
По информации журналиста Николо Скиры, 22-летний защитник «Борнмута» согласовал контракт с парижанами до 2030 года.
Ранее сообщалось, что Забарный сообщил «Борнмуту» о желании перейти в «ПСЖ». Английский клуб требуют за украинца 70 млн евро.
Подробная статистика выступлений Ильи – здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
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