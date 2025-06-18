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«Динамо» заплатит за Сергеева 7-8 млн евро вместо 4,5 млн. Клуб увеличил предложение из-за интереса «Зенита», имеющего право приоритетного выкупа форварда («Mash на спорте»)

«Динамо» придется заплатить за Ивана Сергеева до 8 млн евро.

Ранее сообщалось, что московский клуб близок к договоренности о трансфере форварда «Крыльев Советов» за 4,5 млн евро.

Однако, по данным «Mash на спорте», «Динамо» пришлось вдвое повысить первоначальное предложение – 3,5 млн евро, – после того, как в борьбу за Сергеева включился «Зенит», имевший приоритетное право выкупа за 2,5 млн евро. Клуб из Санкт-Петербурга был готов отдать нападающего в аренду в «Сочи» или «Крылья Советов».

Сообщается, что «Динамо» придется заплатить за Сергеева 7-8 млн евро. Игрок заинтересован в переходе в московский клуб, однако самарцы хотят получить больше в связи с запретом на подписание новых футболистов до платных исходящих трансферов. В настоящее время клубы активно ведут переговоры.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Mash на спорте»
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