«Динамо» заплатит за Сергеева 7-8 млн евро вместо 4,5 млн. Клуб увеличил предложение из-за интереса «Зенита», имеющего право приоритетного выкупа форварда («Mash на спорте»)

«Динамо» придется заплатить за Ивана Сергеева до 8 млн евро.

Ранее сообщалось , что московский клуб близок к договоренности о трансфере форварда «Крыльев Советов » за 4,5 млн евро.

Однако, по данным «Mash на спорте», «Динамо» пришлось вдвое повысить первоначальное предложение – 3,5 млн евро, – после того, как в борьбу за Сергеева включился «Зенит », имевший приоритетное право выкупа за 2,5 млн евро. Клуб из Санкт-Петербурга был готов отдать нападающего в аренду в «Сочи» или «Крылья Советов».

Сообщается, что «Динамо » придется заплатить за Сергеева 7-8 млн евро. Игрок заинтересован в переходе в московский клуб, однако самарцы хотят получить больше в связи с запретом на подписание новых футболистов до платных исходящих трансферов. В настоящее время клубы активно ведут переговоры.