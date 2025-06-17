Руководство «Динамо» провело встречу с «Крыльями» по трансферу Сергеева. Москвичи настроены закрыть сделку в ближайшее время («Чемпионат»)

«Динамо» собирается подписать Ивана Сергеева.

Руководство «Динамо » провело встречу с «Крыльями Советов» по трансферу 30-летнего форварда, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Стороны продолжают переговоры. «Динамо» настроено закрыть сделку в ближайшее время.

В прошлом сезоне Сергеев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 9 голами и 3 результативными передачами.