Отец Керкеза заявил, что защитник перейдет в «Ливерпуль»: «Сделка почти оформлена, контракт согласован. Нужно уладить некоторые детали»
Отец Милоша Керкеза заявил, что трансфер его сына в «Ливерпуль» почти оформлен.
Ранее стало известно, что венгерский защитник перейдет из «Борнмута» за 45 млн евро.
«Для нас есть только «Ливерпуль», мы не ведем диалог с другими клубами. Условия контракта согласованы, нужно просто уладить некоторые детали – сделка почти оформлена.
Ричард Хьюз (спортивный директор «Ливерпуля» – Спортс’‘) в свое время привел нас в «Борнмут». Если бы он сказал, что мы едем в Индию, мы бы поехали в Индию», – сказал отец игрока Шебаштийян Керкез.
В минувшем сезоне АПЛ 21-летний Керкез провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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