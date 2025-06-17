Отец Керкеза заявил, что защитник перейдет в «Ливерпуль»: «Сделка почти оформлена, контракт согласован. Нужно уладить некоторые детали»

Отец Милоша Керкеза заявил, что трансфер его сына в «Ливерпуль» почти оформлен.

Ранее стало известно , что венгерский защитник перейдет из «Борнмута » за 45 млн евро.

«Для нас есть только «Ливерпуль », мы не ведем диалог с другими клубами. Условия контракта согласованы, нужно просто уладить некоторые детали – сделка почти оформлена.

Ричард Хьюз (спортивный директор «Ливерпуля» – Спортс’‘) в свое время привел нас в «Борнмут». Если бы он сказал, что мы едем в Индию, мы бы поехали в Индию», – сказал отец игрока Шебаштийян Керкез.

В минувшем сезоне АПЛ 21-летний Керкез провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.