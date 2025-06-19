Делап, Хейсен, Льюис-Скелли, Керкез, Нванери и Роджерс – в шорт-листе претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона от PFA

Представлены претенденты на звание лучшего молодого игрока сезона от PFA.

В шорт-лист номинантов на награду Ассоциации профессиональных футболистов Англии вошли 6 футболистов.

Среди них: нападающий Лиам Делап («Челси», ранее «Ипсвич»), защитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли , защитник «Борнмута » Милош Керкез , защитник Дин Хейсен («Реал», ранее «Борнмут»), вингер «Арсенала » Итан Нванери и полузащитник «Астон Виллы » Морган Роджерс .

Отмечается, что Льюис-Скелли провел прорывной сезон за «Арсенал» и забил гол в своем дебютном матче за сборную Англии против Албании. Его партнер по команде, 17-летний Нванери, забил 9 голов в 37 матчах за «канониров» в прошлом сезоне.

Делап, который перешел в «Челси » из «Ипсвича », забил 12 голов в Премьер-лиге в минувшем сезоне.

Хейсен, перешедший летом в «Реал», привлек внимание выступлениями за «Борнмут» в прошедшем сезоне. А венгерского защитника Керкеза после окончания сезона связывают с переходом в «Ливерпуль».

Роджерс забил 14 голов и отдал 15 результативных передач за «Астон Виллу».

Победитель премии будет объявлен 19 августа на церемонии в Манчестере.