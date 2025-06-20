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«ПСЖ» и Доннарумма возобновили переговоры о новом контракте (Фабрицио Романо)

«ПСЖ» и Джанлуиджи Доннарумма возобновили переговоры о продлении контракта.

«Агенты Джанлуиджи Доннаруммы провели встречу с руководством «ПСЖ» по поводу нового контракта с клубом.

Переговоры продолжаются, окончательное соглашение пока не достигнуто, но диалог возобновлен», – написал инсайдер Фабрицио Романо

Действующий контракт 26-летнего голкипера с «ПСЖ» истекает в 2026 году. Сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» к итальянцу. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Фабрицио Романо
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