«ПСЖ» и Доннарумма возобновили переговоры о новом контракте (Фабрицио Романо)

«ПСЖ» и Джанлуиджи Доннарумма возобновили переговоры о продлении контракта.

«Агенты Джанлуиджи Доннаруммы провели встречу с руководством «ПСЖ» по поводу нового контракта с клубом.

Переговоры продолжаются, окончательное соглашение пока не достигнуто, но диалог возобновлен», – написал инсайдер Фабрицио Романо .

Действующий контракт 26-летнего голкипера с «ПСЖ » истекает в 2026 году. Сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» к итальянцу.