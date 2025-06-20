«ПСЖ» и Доннарумма возобновили переговоры о новом контракте (Фабрицио Романо)
«ПСЖ» и Джанлуиджи Доннарумма возобновили переговоры о продлении контракта.
«Агенты Джанлуиджи Доннаруммы провели встречу с руководством «ПСЖ» по поводу нового контракта с клубом.
Переговоры продолжаются, окончательное соглашение пока не достигнуто, но диалог возобновлен», – написал инсайдер Фабрицио Романо.
Действующий контракт 26-летнего голкипера с «ПСЖ» истекает в 2026 году. Сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» к итальянцу.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?37997 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости