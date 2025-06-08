«МЮ» интересуется Доннаруммой. Вратарь обсуждал переезд в Англию с партнерами по сборной
Манчестерские клубы проявляют интерес к Джанлуиджи Доннарумме.
Контракт голкипера с «ПСЖ» истекает в 2026 году. Переговоры о продлении ведутся уже несколько месяцев.
«ПСЖ» предлагает Доннарумме новый контракт с пониженной базовой зарплатой и бонусами, зависящими от количества сыгранных матчей, которые в случае активации сделают итальянца одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Однако данное предложение не убеждает голкипера.
Как сообщает L’Equipe, помимо «Ман Сити» за ситуацией Доннаруммы следит и «Манчестер Юнайтед». Английские клубы являются самыми серьезными претендентами на вратаря.
Доннарумму привлекают оба варианта. Утверждается, что он даже обсуждал возможность переезда в Англию с некоторыми партнерами по сборной Италии.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Equipe
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