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«МЮ» интересуется Доннаруммой. Вратарь обсуждал переезд в Англию с партнерами по сборной

Манчестерские клубы проявляют интерес к Джанлуиджи Доннарумме.

Контракт голкипера с «ПСЖ» истекает в 2026 году. Переговоры о продлении ведутся уже несколько месяцев. 

«ПСЖ» предлагает Доннарумме новый контракт с пониженной базовой зарплатой и бонусами, зависящими от количества сыгранных матчей, которые в случае активации сделают итальянца одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Однако данное предложение не убеждает голкипера.

Как сообщает L’Equipe, помимо «Ман Сити» за ситуацией Доннаруммы следит и «Манчестер Юнайтед». Английские клубы являются самыми серьезными претендентами на вратаря. 

Доннарумму привлекают оба варианта. Утверждается, что он даже обсуждал возможность переезда в Англию с некоторыми партнерами по сборной Италии.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Equipe
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoПСЖ
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logoМанчестер Юнайтед
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