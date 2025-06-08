«МЮ» интересуется Доннаруммой. Вратарь обсуждал переезд в Англию с партнерами по сборной

Манчестерские клубы проявляют интерес к Джанлуиджи Доннарумме.

Контракт голкипера с «ПСЖ » истекает в 2026 году. Переговоры о продлении ведутся уже несколько месяцев.

«ПСЖ» предлагает Доннарумме новый контракт с пониженной базовой зарплатой и бонусами, зависящими от количества сыгранных матчей, которые в случае активации сделают итальянца одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Однако данное предложение не убеждает голкипера.

Как сообщает L’Equipe, помимо «Ман Сити » за ситуацией Доннаруммы следит и «Манчестер Юнайтед ». Английские клубы являются самыми серьезными претендентами на вратаря.

Доннарумму привлекают оба варианта. Утверждается, что он даже обсуждал возможность переезда в Англию с некоторыми партнерами по сборной Италии .