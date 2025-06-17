Доннарумма – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Райя – 3-й, Куртуа – 4-й, Жоан Гарсия – 8-й

Джанлуиджи Доннарумма признан FourFourTwo лучшим вратарем мира.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В десятку сильнейших голкиперов попали:

1. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ »).

2. Алиссон («Ливерпуль »).

3. Давид Райя («Арсенал»).

4. Тибо Куртуа («Реал »).

5. Ян Зоммер («Интер»).

6. Ян Облак («Атлетико»).

7. Майк Меньян («Милан»).

8. Жоан Гарсия («Эспаньол»).

9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

10. Миле Свилар («Рома»).