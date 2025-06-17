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Доннарумма – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Райя – 3-й, Куртуа – 4-й, Жоан Гарсия – 8-й

Джанлуиджи Доннарумма признан FourFourTwo лучшим вратарем мира.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В десятку сильнейших голкиперов попали:

1. Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ»).

2. Алиссон («Ливерпуль»).

3. Давид Райя («Арсенал»).

4. Тибо Куртуа («Реал»).

5. Ян Зоммер («Интер»).

6. Ян Облак («Атлетико»).

7. Майк Меньян («Милан»).

8. Жоан Гарсия («Эспаньол»).

9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

10. Миле Свилар («Рома»).

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
FourFourTwo
logoАлиссон
logoЭспаньол
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoЯн Облак
logoМиле Свилар
logoЛа Лига
logoТибо Куртуа
logoЖоан Гарсия
logoПСЖ
logoИнтер
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoЯн Зоммер
logoсерия А Италия
logoЛиверпуль
logoАтлетико
рейтинги
logoДавид Райя
logoлига 1 Франция
logoАстон Вилла
logoМайк Меньян
logoЭмилиано Мартинес
logoМилан
logoРома
logoРеал Мадрид
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