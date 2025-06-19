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Сборная ПМЭФ с Мостовым во главе обыграла команду РФС под руководством Карпина (3:2), несмотря на дубль Аршавина

Команда Александра Мостового обыграла команду Валерия Карпина.

Бывшие полузащитники «Сельты» руководили сборной Петербургского международного экономического форума и сборной РФС соответственно.

В победившей команде голами отметились Павел Погребняк, заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов и заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин. В сборной РФС дубль сделал Андрей Аршавин.

За первых также сыграли Дмитрий Булыкин, Андрей Каряка, Анатолий Тимощук, за вторых – Дмитрий Сычев, Денис Глушаков, Владимир Гранат, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
logoАлександр Мостовой
logoАнатолий Тимощук
logoГеоргий Щенников
logoКирилл Набабкин
logoВладимир Гранат
logoДмитрий Булыкин
logoДмитрий Сычев
logoДенис Глушаков
logoАндрей Каряка
logoВалерий Карпин
logoАндрей Аршавин
logoПавел Погребняк
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