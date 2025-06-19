Сборная ПМЭФ с Мостовым во главе обыграла команду РФС под руководством Карпина (3:2), несмотря на дубль Аршавина

Команда Александра Мостового обыграла команду Валерия Карпина.

Бывшие полузащитники «Сельты» руководили сборной Петербургского международного экономического форума и сборной РФС соответственно.

В победившей команде голами отметились Павел Погребняк , заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов и заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин. В сборной РФС дубль сделал Андрей Аршавин .

За первых также сыграли Дмитрий Булыкин , Андрей Каряка, Анатолий Тимощук , за вторых – Дмитрий Сычев, Денис Глушаков , Владимир Гранат, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников.