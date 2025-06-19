Сборная ПМЭФ с Мостовым во главе обыграла команду РФС под руководством Карпина (3:2), несмотря на дубль Аршавина
Команда Александра Мостового обыграла команду Валерия Карпина.
Бывшие полузащитники «Сельты» руководили сборной Петербургского международного экономического форума и сборной РФС соответственно.
В победившей команде голами отметились Павел Погребняк, заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов и заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин. В сборной РФС дубль сделал Андрей Аршавин.
За первых также сыграли Дмитрий Булыкин, Андрей Каряка, Анатолий Тимощук, за вторых – Дмитрий Сычев, Денис Глушаков, Владимир Гранат, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?36113 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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