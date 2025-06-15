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Пуйоль о Месси: «Мне посчастливилось делить раздевалку с лучшим игроком в истории, и я надеюсь, что Лео преуспеет на ЧМ-2026. Роналду тоже пример для молодого поколения»

Карлес Пуйоль допустил, что Аргентина защитит чемпионский титул на ЧМ-2026.

«Это последний чемпионат мира [для Криштиану Роналду и Лионеля Месси], и мне посчастливилось делить раздевалку с тем, кого я считаю лучшим футболистом в мире и в истории, Лео. Я надеюсь, что он преуспеет на ЧМ. Криштиану – это тоже пример для молодого поколения.

Будет сложно найти двух футболистов такого уровня, которые будут на пике формы в течение стольких лет», – сказал экс-защитник «Барселоны» в передаче Faitelson sin censura.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Estadio Deportes
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