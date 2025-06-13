«Роналдо был бы лучше Криштиану и Месси, если бы не получил столько травм. Лучший, с кем я играл». Гути о футболистах
Гути считает, что Роналдо мог бы стать лучшим футболистом в истории.
Гути ответил на ряд вопросов, в которых ему необходимо было выбрать более сильного игрока в паре.
– Бензема или Роналдо?
– Роналдо – лучший футболист, с которым я играл. Если бы он не получил столько травм, он был бы выше всех, даже выше Криштиану и Месси, – сказал бывший игрок «Реала» Гути.
По ходу карьеры Роналдо выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс».
На его счету 310 голов за 481 матч на клубном уровне, а также 62 мяча за 98 игр в составе сборной Бразилии.
Гути о Месси и Роналду: «По таланту – Лионель, по амбициям и голам – Криштиану. Они оба – лучшие в истории»
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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