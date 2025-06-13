«Роналдо был бы лучше Криштиану и Месси, если бы не получил столько травм. Лучший, с кем я играл». Гути о футболистах

Гути считает, что Роналдо мог бы стать лучшим футболистом в истории.

Гути ответил на ряд вопросов, в которых ему необходимо было выбрать более сильного игрока в паре.

– Бензема или Роналдо?

– Роналдо – лучший футболист, с которым я играл. Если бы он не получил столько травм, он был бы выше всех, даже выше Криштиану и Месси , – сказал бывший игрок «Реала» Гути.

По ходу карьеры Роналдо выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс».

На его счету 310 голов за 481 матч на клубном уровне, а также 62 мяча за 98 игр в составе сборной Бразилии.

Гути о Месси и Роналду: «По таланту – Лионель, по амбициям и голам – Криштиану. Они оба – лучшие в истории»