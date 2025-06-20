Креспо второй раз возглавил «Сан-Паулу». При нем клуб выиграл чемпионат штата в 2021-м

Эрнан Креспо стал главным тренером «Сан-Паулу» второй раз.

Контракт с 49-летним специалистом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

В 2021 году Креспо в течение 8 месяцев работал в «Сан-Паулу », на этом отрезке у клуба 24 победы и 19 ничьих в 53 матчах. При аргентинце «Сан-Паулу» выиграл чемпионат штата Сан-Паулу .

Последним местом работы Креспо был «Аль-Айн » из ОАЭ. В ноябре 2024-го тренер подал в отставку после поражения от «Аль-Насра» со счетом 1:5 в Лиге чемпионов Азии.