Креспо второй раз возглавил «Сан-Паулу». При нем клуб выиграл чемпионат штата в 2021-м
Эрнан Креспо стал главным тренером «Сан-Паулу» второй раз.
Контракт с 49-летним специалистом рассчитан до 31 декабря 2026 года.
В 2021 году Креспо в течение 8 месяцев работал в «Сан-Паулу», на этом отрезке у клуба 24 победы и 19 ничьих в 53 матчах. При аргентинце «Сан-Паулу» выиграл чемпионат штата Сан-Паулу.
Последним местом работы Креспо был «Аль-Айн» из ОАЭ. В ноябре 2024-го тренер подал в отставку после поражения от «Аль-Насра» со счетом 1:5 в Лиге чемпионов Азии.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Сан-Паулу»
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