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«Эспаньол» бесплатно подписал вратаря «Леганеса» Дмитровича. Контракт – на 3 года

«Эспаньол» подписал нового вратаря.

Клуб из Барселоны объявил о трансфере Марко Дмитровича. 33-летний футболист перешел из «Леганеса» на правах свободного агента и подписал контракт на три года. 

В минувшем сезоне Ла Лиги сербский голкипер провел 32 матча и пропустил 49 голов. 

Ранее «Эспаньол» покинул Жоан Гарсия – он перешел в «Барселону» за 25 миллионов евро. 

Изображение: https://www.rcdespanyol.com/ca/

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Эспаньола»
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