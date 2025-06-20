«Эспаньол» бесплатно подписал вратаря «Леганеса» Дмитровича. Контракт – на 3 года
«Эспаньол» подписал нового вратаря.
Клуб из Барселоны объявил о трансфере Марко Дмитровича. 33-летний футболист перешел из «Леганеса» на правах свободного агента и подписал контракт на три года.
В минувшем сезоне Ла Лиги сербский голкипер провел 32 матча и пропустил 49 голов.
Ранее «Эспаньол» покинул Жоан Гарсия – он перешел в «Барселону» за 25 миллионов евро.
Изображение: https://www.rcdespanyol.com/ca/
Чего добьется Карпин в «Динамо»?36246 голосов
Сделает чемпионом
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Ничего не выиграет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Эспаньола»
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