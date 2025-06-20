«Ливерпуль» отдал вратаря Яроша в 5-ю аренду – «Аяксу»
Витезслав Ярош перешел в «Аякс» из «Ливерпуля».
Нидерландский клуб объявил о подписании 23-летнего вратаря на правах аренды.
Англичане отдали чешского футболиста в аренду в пятый раз – ранее он переходил в «Сент-Патрикс», «Ноттс Каунти», «Стокпорт Каунти» и «Штурм».
В сезоне-2024/25 Ярош провел один матч за «Ливерпуль» в АПЛ и одну игру в Кубке лиги.
Фото: https://www.ajax.nl/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Аякса»
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