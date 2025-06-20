«Ливерпуль» отдал вратаря Яроша в 5-ю аренду – «Аяксу»

Витезслав Ярош перешел в «Аякс» из «Ливерпуля».

Нидерландский клуб объявил о подписании 23-летнего вратаря на правах аренды.

Англичане отдали чешского футболиста в аренду в пятый раз – ранее он переходил в «Сент-Патрикс», «Ноттс Каунти», «Стокпорт Каунти» и «Штурм».

В сезоне-2024/25 Ярош провел один матч за «Ливерпуль » в АПЛ и одну игру в Кубке лиги.

Фото: https://www.ajax.nl/