Инфлюэнсер Брунелли о переписке с «известным игроком «Реала» или «Барсы»: «Футболисты часто пишут, общаются развязно. Мой парень отвечал от моего имени»

Бразильская инфлюэнсер Иза Брунелли рассказала про общение с футболистами.

«Да, мне действительно часто пишут футболисты. Они общаются довольно развязно, но я им не отвечаю. На самом деле, однажды мне написал довольно известный футболист…» – сказала Брунелли в подкасте La influencia de Nacho Pla.

Ведущий спросил у девушки, был ли это игрок «Реала » или «Барселоны», блогер в ответ утвердительно кивнула.

«Я тогда сказала [своему молодому человеку] Кевину: «Смотри, кто мне написал». Кевин начал отвечать ему, вести переписку, как будто это была я», – заявила Брунелли.

Добавим, что у Изы 1,6 млн подписчиков в инстаграме, 8,4 млн – в TikTok.