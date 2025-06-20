Инфлюэнсер Брунелли о переписке с «известным игроком «Реала» или «Барсы»: «Футболисты часто пишут, общаются развязно. Мой парень отвечал от моего имени»
Бразильская инфлюэнсер Иза Брунелли рассказала про общение с футболистами.
«Да, мне действительно часто пишут футболисты. Они общаются довольно развязно, но я им не отвечаю. На самом деле, однажды мне написал довольно известный футболист…» – сказала Брунелли в подкасте La influencia de Nacho Pla.
Ведущий спросил у девушки, был ли это игрок «Реала» или «Барселоны», блогер в ответ утвердительно кивнула.
«Я тогда сказала [своему молодому человеку] Кевину: «Смотри, кто мне написал». Кевин начал отвечать ему, вести переписку, как будто это была я», – заявила Брунелли.
Добавим, что у Изы 1,6 млн подписчиков в инстаграме, 8,4 млн – в TikTok.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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