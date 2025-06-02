«Моя новая игрушка 😍». Ямаль о Хейсене в комментариях под фото в сборной Испании
Ламин Ямаль назвал Дина Хейсена своей новой игрушкой.
В аккаунте сборной Испании выложили совместное фото вингера «Барселоны» и нового защитника «Реала».
В комментариях к публикации Ямаль написал: «Моя новая игрушка 😍».
Хейсен тоже отметился в комментариях, написав «мой сын 🥰».
Скриншот: instagram.com/sefutbol
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм сборной Испании
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