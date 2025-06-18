«Динамо» выпустит футболки с фразой Карпина «Ну и?»: «Мы создаем несколько коллекций в год. Но спортивные задачи – на первом месте»
«Динамо» выпустит футболки с фразой Валерия Карпина «Ну и?».
Ранее Карпин был назначен главным тренером бело-голубых. Он будет совмещать этот пост с работой в сборной России.
«Мы создаем несколько коллекций в год. В том числе, ситуативных. Как в случае с «катастрофой», например (клуб выпустил мерч с фразой бывшего главного тренера Марцела Лички – Спортс’‘).
Но начинаем мы не с этого. Сейчас на первом месте – спортивные задачи. А уже затем промоакции, активности и так далее, – сказал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.
«Динамо» выпустило мерч для погашения штрафа Лички за слово «######» . Всего 10 футболок, каждая – 5000 рублей
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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