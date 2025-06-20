Тренер «Ботафого»: «Мы победили «ПСЖ» их же оружием. Эта команда преподает урок всем в футболе. Все наши ребята вместе атаковали и вместе защищались»
Тренер «Ботафого» высказался о победе над «ПСЖ» (1:0) на КЧМ.
«Мы победили «ПСЖ» их же оружием. То есть, были отличной командой, играли вместе, все ребята защищались и все атаковали.
В этом и заключается большой секрет «ПСЖ», почему они соревнуются и побеждают. Эта команда преподает урок всем в футболе.
Я сказал своим игрокам, чтобы они просто были командой, наслаждались футболом, играли вместе, атаковали вместе и вместе защищались.
Мы показали качество бразильских игроков и тренеров. Это победа всех тренеров, которые работают с отличными футболистами в Бразилии», – сказал Ренато Пайва.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
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