Тренер «Ботафого»: «Мы победили «ПСЖ» их же оружием. Эта команда преподает урок всем в футболе. Все наши ребята вместе атаковали и вместе защищались»

Тренер «Ботафого» высказался о победе над «ПСЖ» (1:0) на КЧМ.

«Мы победили «ПСЖ » их же оружием. То есть, были отличной командой, играли вместе, все ребята защищались и все атаковали.

В этом и заключается большой секрет «ПСЖ», почему они соревнуются и побеждают. Эта команда преподает урок всем в футболе.

Я сказал своим игрокам, чтобы они просто были командой, наслаждались футболом, играли вместе, атаковали вместе и вместе защищались.

Мы показали качество бразильских игроков и тренеров. Это победа всех тренеров, которые работают с отличными футболистами в Бразилии», – сказал Ренато Пайва.

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