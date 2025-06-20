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Капитан «Ботафого» после 1:0 с «ПСЖ»: «Наверное, многие считали, что у нас 1 шанс на победу из 100. Для нас 1% – это много»

Капитан «Ботафого» Марлон Фрейтас оценил победу команды над «ПСЖ» (1:0) на КЧМ.

«ПСЖ» – отличная команда. Мы знали, что нам нужно будет сделать больше, чем обычно, чтобы выиграть. Наверное, многие считали, что у нас есть 1 шанс на победу из 100.

Для нас 1% – это много. Так же было и в Кубке Либертадорес, но мы его выиграли. История не закончена – нужно продолжать ее писать», – сказал Марлон

«ПСЖ» владел мячом 70% времени в матче с «Ботафого» (0:1) и нанес 14 ударов по воротам – из них в створ только 2. У бразильского клуба все 4 удара были в створ

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
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