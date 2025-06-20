Игор Жезус признан лучшим игроком матча «Ботафого» – «ПСЖ». У 24-летнего форварда 2 победных гола в 2 играх на КЧМ

Игор Жезус признан лучшим игроком матча «Ботафого» – «ПСЖ» (1:0).

24-летний форвард бразильского клуба стал автором единственного гола в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

В 2 матчах на турнире у Игора Жезуса 2 забитых мяча. В 1-м туре его гол стал победным в игре с «Сиэтл Саундерс» (2:1).

Со статистикой Жезуса можно также ознакомиться здесь .

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