Игор Жезус признан лучшим игроком матча «Ботафого» – «ПСЖ». У 24-летнего форварда 2 победных гола в 2 играх на КЧМ
Игор Жезус признан лучшим игроком матча «Ботафого» – «ПСЖ» (1:0).
24-летний форвард бразильского клуба стал автором единственного гола в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.
В 2 матчах на турнире у Игора Жезуса 2 забитых мяча. В 1-м туре его гол стал победным в игре с «Сиэтл Саундерс» (2:1).
Со статистикой Жезуса можно также ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
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