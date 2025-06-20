«Ботафого» возглавил группу В КЧМ с 6 очками после 2 туров. У «ПСЖ» и «Атлетико» по 3 балла, у «Сиэтла» – 0
«Ботафого» возглавил группу В КЧМ с 6 очками после 2 туров.
Во втором туре клубного чемпионата мира бразильская команда обыграла «ПСЖ» (1:0), а «Атлетико» справился с «Сиэтл Саундерс» (3:1).
«Ботафого» захватил лидерство в группе с 6 очками в 2 играх. «ПСЖ» идет на втором месте с 3 баллами, «Атлетико» – на третьем. У «Сиэтла» нет очков.
Чтобы гарантировать себе выход в 1/8 финала, бразильскому клубу будет достаточно сыграть вничью с мадридцами в заключительном туре.
Если же «Ботафого» проиграет «Атлетико», а «ПСЖ» победит «Сиэтл», то у трех команд будет по 6 очков. По регламенту первым критерием будет количество очков в очных матчах между тремя претендентами, вторым – разница мячей в них же.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: CNN Brazil
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