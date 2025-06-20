Луис Энрике про 0:1 с «Ботафого»: «Они защищались очень хорошо – как немногие команды в Лиге 1 или ЛЧ. Матчи против «ПСЖ» – источник дополнительной мотивации для наших соперников»

Луис Энрике высказался о поражении «ПСЖ» от «Ботафого» (0:1) на КЧМ.

«Мы разочарованы результатом. Это была очень напряженная игра. «Ботафого» защищался очень хорошо – как немногие команды в Лиге 1 или Лиге чемпионов.

Игра была тяжелой от начала до конца, и это нормально. Матчи против нас – источник дополнительной мотивации для наших соперников.

Нам нужно быть лучше. Мы говорим об этом с начала недели. Нормально, что матчи на турнире сложные», – сказал главный тренер парижан.

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