Луис Энрике про 0:1 с «Ботафого»: «Они защищались очень хорошо – как немногие команды в Лиге 1 или ЛЧ. Матчи против «ПСЖ» – источник дополнительной мотивации для наших соперников»
Луис Энрике высказался о поражении «ПСЖ» от «Ботафого» (0:1) на КЧМ.
«Мы разочарованы результатом. Это была очень напряженная игра. «Ботафого» защищался очень хорошо – как немногие команды в Лиге 1 или Лиге чемпионов.
Игра была тяжелой от начала до конца, и это нормально. Матчи против нас – источник дополнительной мотивации для наших соперников.
Нам нужно быть лучше. Мы говорим об этом с начала недели. Нормально, что матчи на турнире сложные», – сказал главный тренер парижан.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «ПСЖ»
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