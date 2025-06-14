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«МЮ» не заплатит за Мбемо больше, чем планировал. Альтернативные варианты – Семеньо и Эзе (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» вряд ли перебьет предложение по Бриану Мбемо.

По данным ESPN, манкунианцы, несмотря на финансовые трудности, создали «запас прочности» для подписания новых игроков этим летом за счет сокращения фонда заработной платы и других сбережений, в том числе за счет программы увольнений.

Однако отмечается, что «Манчестер Юнайтед» откажется платить за Бриана Мбемо из «Брентфорда» больше, чем изначально запланировал.

Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» готов выплатить 65+5 миллиона фунтов за вингера.

Альтернативными вариантами для манкунианцев являются Энтойн Семеньо из «Борнмута» и Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас».

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoТоттенхэм
logoБриан Мбемо
logoБорнмут
возможные трансферы
logoЭберечи Эзе
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
logoЭнтойн Семеньо
logoКристал Пэлас
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