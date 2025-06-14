«Тоттенхэм» готов заплатить 65+5 млн фунтов за Мбемо. Клуб предложил «Брентфорду» больше, чем «МЮ» (Mirror)
«Тоттенхэм» готов заплатить 65+5 млн фунтов за Бриана Мбемо.
Как сообщает Mirror, «шпоры» сделали «Брентфорду» более выгодное предложение, чем «Манчестер Юнайтед».
Лондонцы хотят купить 25-летнего вингера за 65 миллионов фунтов плюс 5 млн бонусов.
В прошлом сезоне Бриан Мбемо забил 20 голов и сделал 7 передач в 38 матчах АПЛ. Ранее сообщалось, что сам игрок предпочел бы перейти в «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» предложил больше 60 млн фунтов за Мбемо. Клуб хочет быстро оформить сделку (ESPN)
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Mirror
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