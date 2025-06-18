«МЮ» сохраняет оптимизм по поводу трансфера Мбемо на фоне интереса «Тоттенхэма» к вингеру. Переговоры с «Брентфордом» продолжаются (Бен Джейкобс)
В «Ман Юнайтед» сохраняют оптимизм по поводу трансфера Бриана Мбемо.
Ранее сообщалось, что вариант с «Тоттенхэмом» стал для вингера интереснее после того, как в лондонский клуб из «Брентфорда» перешел главный тренер Томас Франк, однако 25-летний футболист по-прежнему отдает предпочтение манкунианцам.
«В «Манчестер Юнайтед» сохраняют оптимизм по поводу трансфера Бриана Мбемо. Игрок «Брентфорда» по-прежнему склоняется в пользу перехода именно в «МЮ», несмотря на назначение Томаса Франка главным тренером «Тоттенхэма».
Пока между клубами не достигнута договоренность, но переговоры продолжаются», – написал журналист CBS Sports Бен Джейкобс.
В АПЛ-2024/25 Мбемо забил 20 голов в 38 турах и вошел в пятерку лучших бомбардиров. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Бена Джейкобса
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