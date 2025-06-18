«МЮ» сохраняет оптимизм по поводу трансфера Мбемо на фоне интереса «Тоттенхэма» к вингеру. Переговоры с «Брентфордом» продолжаются (Бен Джейкобс)

В «Ман Юнайтед» сохраняют оптимизм по поводу трансфера Бриана Мбемо.

Ранее сообщалось, что вариант с «Тоттенхэмом » стал для вингера интереснее после того, как в лондонский клуб из «Брентфорда» перешел главный тренер Томас Франк , однако 25-летний футболист по-прежнему отдает предпочтение манкунианцам.

«В «Манчестер Юнайтед » сохраняют оптимизм по поводу трансфера Бриана Мбемо . Игрок «Брентфорда » по-прежнему склоняется в пользу перехода именно в «МЮ», несмотря на назначение Томаса Франка главным тренером «Тоттенхэма».

Пока между клубами не достигнута договоренность, но переговоры продолжаются», – написал журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

В АПЛ-2024/25 Мбемо забил 20 голов в 38 турах и вошел в пятерку лучших бомбардиров. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .