Дмитрий Аленичев: «Хочется, чтобы Батраков и Кисляк сейчас не думали о Европе, а сосредоточились на РПЛ. Сыграют новый сезон так же, как предыдущий – можно говорить о европейских клубах»

Аленичев призвал Алексея Батракова и Матвея Кисляка не думать об уходе в Европу.

«Хотелось бы, чтобы Батраков и Кисляк сейчас не думали о Европе, а сосредоточились именно на чемпионате России и следующем сезоне.

Мне вспоминается ситуация с Захаряном . Он провел отличный сезон в «Динамо», а в следующем сник. Поскольку пошли разговоры, что ему нужно уезжать. Он остался и провел сезон гораздо слабее предыдущего. Затем собрался и уехал в «Реал Сосьедад».

Хотелось, чтобы ребята провели следующей сезон как минимум на таком же уровне, как провели прошлый, и не думали о Европе. Если случится, что они сыграют новый сезон так же, как предыдущий, тогда уже можно говорить о том, что Батраков и Кисляк способны ехать в хороший европейский футбольный клуб. Чего я им и желаю!» – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Порту» и «Ромы» Дмитрий Аленичев.