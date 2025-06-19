Министр спорта Татарстана о Fan ID на Суперкубке: «Это уже норма жизни. Если есть такие правила, они едины для всех. Сложности нет. Вопрос безопасности, такое время»
Министр спорта Татарстана заявил, что Fan ID не повлияет на Суперкубок.
Ранее стало известно, что игра в Казани за OLIMPBET Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет с использованием Fan ID.
– Повлияет ли карта болельщика на посещаемость Суперкубка в Казани?
– Не повлияет. Это уже норма жизни. Если есть такие правила, они едины для всех. Сложности никакой нет. Это в том числе и вопрос безопасности, мы живем в такое время.
Мы этот путь несколько раз проходили – и когда «Рубин» возвращался в РПЛ. Мы будем ставить дополнительные шатры для оформления, все, кто захочет попасть на футбол, туда попадут, – сказал Владимир Леонов.
Интер Майами
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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