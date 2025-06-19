  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Министр спорта Татарстана о Fan ID на Суперкубке: «Это уже норма жизни. Если есть такие правила, они едины для всех. Сложности нет. Вопрос безопасности, такое время»
15

Министр спорта Татарстана о Fan ID на Суперкубке: «Это уже норма жизни. Если есть такие правила, они едины для всех. Сложности нет. Вопрос безопасности, такое время»

Министр спорта Татарстана заявил, что Fan ID не повлияет на Суперкубок.

Ранее стало известно, что игра в Казани за OLIMPBET Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет с использованием Fan ID.

– Повлияет ли карта болельщика на посещаемость Суперкубка в Казани?

– Не повлияет. Это уже норма жизни. Если есть такие правила, они едины для всех. Сложности никакой нет. Это в том числе и вопрос безопасности, мы живем в такое время.

Мы этот путь несколько раз проходили – и когда «Рубин» возвращался в РПЛ. Мы будем ставить дополнительные шатры для оформления, все, кто захочет попасть на футбол, туда попадут, – сказал Владимир Леонов.

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?6620 голосов
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Fan ID
logoАк Барс Арена
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoOLIMPBET Суперкубок России
болельщики
logoпремьер-лига Россия
Владимир Леонов
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Даванков попросил Дегтярева отменить Fan ID для детей до 14 лет
52вчера, 09:13
Fan ID будет действовать на Суперкубке России, подтвердил РФС: «Матч включен в перечень соревнований, на которых идентификация зрителей обязательна»
8516 июня, 16:48
Министр спорта РФ Дегтярев о Fan ID: «Это разумная плата за безопасность, она помогла навести порядок на стадионе. Мы с семьей получили все за 2 минуты в МФЦ»
272 июня, 14:29
Главные новости
ЦСКА покупает хавбека «Сан-Паулу» Алвеса за 6 млн евро (TNT Sports Brasil)
41 секунду назад
«Ювентус» получит 408 млн евро за 10 лет по новому контракту с adidas
2 минуты назад
Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о споре с Карпиным: «Никаких конфликтов у нас нет и быть не может – а подискутировать мы всегда готовы»
527 минут назад
«Локомотив» объявил о подписании Руденко. Контракт с форвардом – до 2028 года
2534 минуты назад
Любите комментарии на Спортсе’‘? Проверьте себя в этом тесте
41 минуту назадТесты и игры
Карпин про спор с Тащиным о «Матч ТВ» и показе игр сборной: «Шутка, конечно. Решил разбавить атмосферу»
19сегодня, 14:26
Месси впервые играет против «Порту», Дембеле возвращается – говорим о самом важном перед вторым туром КЧМ с экспертами в новом выпуске «Это футбол, брат!»
сегодня, 14:20Видео
Карпин – Тащину о студиях «Матч ТВ»: «Эксперты всякую хрень несут. Вы считаете, что это нормально. Вы меня заставляете к ним ходить»
78сегодня, 14:17
Карпин поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» и предложил показывать матчи сборной на Первом канале: «И аудитория повысится – если 4,5 млн на «Матче», то на Первом – 7. Не понизится точно»
51сегодня, 14:05
Слимани о двойном гражданстве и выборе сборной: «Кто ты такой, чтобы выбирать? Ты выбирал родителей? Должно быть правило: зовут один раз, если отказываешься – тебя больше не приглашают»
21сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ротенберг о совмещении Карпина: «Работая с футболистами каждый день, тренер получает конкурентное преимущество. Это идет только на пользу»
12 минут назад
Булыкин согласен с министром Дегтяревым: «Никуда не годится, когда 8-9 легионеров играют, а русские сидят на скамейке. Нужно сделать лимит где‑то в пять иностранцев на поле»
819 минут назад
«Рома» объявила о назначении Массары спортивным директором
121 минуту назад
Губерниев про несущих «хрень» экспертов «Матч ТВ»: «Не хрень, а чушь прекрасную, как авторитетный футбольный обозреватель говорю! А с Карпиным надо пожестче – он такое любит!»
629 минут назад
Медведев о продлении Кержакова и Ерохина: «Они будут помогать «Зениту», неся в себе чемпионский дух, который ковался последние годы»
143 минуты назад
«Спартак» интересуется правым защитником «Фенербахче» и Нигерии Осейи-Сэмюэлом (Metaratings)
1144 минуты назад
Кафанов покидает «Ростов». Тренер вратарей хочет работать в топ-клубе («РБ Спорт»)
1552 минуты назад
«Карпин – самый сильный тренер из тех, кто был доступен «Динамо». Выигрывать титулы может не только тот, кто брал их с другой командой – есть примеры Семака и Мусаева». Гафин о тренере
8сегодня, 14:41
Дженнаро Гаттузо: «Я бы не выпустил Гаттузо на поле – из-за того беспорядка, который учинял. Так я вижу футбол сейчас»
3сегодня, 14:37
Тренер «Лос-Анджелеса» Черандоло о Мюллере: «Я был бы рад, если бы Томас пришел – он понимает игру, как никто. Мы хотим выигрывать титулы, и он знает, как это сделать»
1сегодня, 14:25