Министр спорта РФ Дегтярев о Fan ID: «Это разумная плата за безопасность, она помогла навести порядок на стадионе. Мы с семьей получили все за 2 минуты в МФЦ»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался в пользу Fan ID.
«Наша позиция однозначная. Она помогла навести порядок на стадионе.
Могу привести пример моей семьи. В мае меня назначили министром, и я тоже решил получить карту болельщика. Записался в МФЦ как любой другой гражданин, пришел с семьей без предупреждения, и в течение двух минут мы все получили.
Потом сходил на финал Кубка России, вручал его. Это разумная плата за безопасность», – сказал Дегтярев.
Карта болельщика в 2022 году стала обязательной для доступа на матчи Мир РПЛ и финальный матч Кубка России по футболу. В 2025 году матч Суперкубка России также пройдет с использованием Fan ID.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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