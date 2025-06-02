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  • Министр спорта РФ Дегтярев о Fan ID: «Это разумная плата за безопасность, она помогла навести порядок на стадионе. Мы с семьей получили все за 2 минуты в МФЦ»
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Министр спорта РФ Дегтярев о Fan ID: «Это разумная плата за безопасность, она помогла навести порядок на стадионе. Мы с семьей получили все за 2 минуты в МФЦ»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался в пользу Fan ID.

«Наша позиция однозначная. Она помогла навести порядок на стадионе.

Могу привести пример моей семьи. В мае меня назначили министром, и я тоже решил получить карту болельщика. Записался в МФЦ как любой другой гражданин, пришел с семьей без предупреждения, и в течение двух минут мы все получили.

Потом сходил на финал Кубка России, вручал его. Это разумная плата за безопасность», – сказал Дегтярев.

Карта болельщика в 2022 году стала обязательной для доступа на матчи Мир РПЛ и финальный матч Кубка России по футболу. В 2025 году матч Суперкубка России также пройдет с использованием Fan ID.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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